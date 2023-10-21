В Польше не хватает дальнобойщиков — Finance.ua

В Польше не хватает дальнобойщиков Сегодня 04:04 — Личные финансы

В Польше не хватает дальнобойщиков

Сейчас в Польше не хватает более 130 тысяч водителей грузовиков. Такая ситуация сложилась, среди прочего, из-за оттока водителей из Украины, пишет inpoland.net.pl.

Поскольку количество водителей из Украины уменьшается, польские компании нанимают все больше людей из других стран. Еще одна причина — выход многих работников на пенсию.

Как рассказал Мацей Вронский, президент Ассоциации работодателей Польши в области транспорта и логистики, средний возраст водителей значительно выше, чем у других профессий — 45 лет.

По данным транспортных компаний, средняя зарплата, на которую сейчас может рассчитывать новый водитель, составляет 8,5−10,5 тыс. злотых нетто.

Несмотря на то, что количество украинских водителей значительно уменьшилось, они до сих пор являются самой многочисленной группой иностранцев в этой области.

Все больше водителей из беларуси работают в польских транспортных компаниях. Год назад их было более 28 тысяч, сейчас более 58 тысяч. Еще более заметный прирост наблюдается посреди водителей из Казахстана. Еще год назад их было меньше 100, а сейчас — более 900, то есть их количество выросло почти в десять раз.

Перевозчики, однако, отмечают, что проблема дефицита водителей сейчас менее ощутима, поскольку на рынке наблюдался спад спроса на транспорт. Это, в свою очередь, результат падения производства в Европе.

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uamedia По материалам:

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