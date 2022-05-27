В Польше начнут выдавать кредиты на жилье без первого взноса: новая программа — Finance.ua

Это граждане, имеющие работу и зарабатывающие и могут погасить ипотеку, однако их доходы не столь велики, чтобы внести первый взнос, как того требуют банки.
Кто сможет получить ипотечный кредит без собственного взноса
Проект нацелен на семьи с низким доходом, которые могут получить кредит в размере 100% стоимости жилья:
семейные пары (в год обращения за кредитом молодым супругам не может быть больше 40 лет);
одинокие родители (также до 40 лет), имеющие хотя бы одного ребенка;
лица с тяжкой или полной инвалидностью.
Условием для участия в программе является отсутствие у кого-либо из домохозяйства жилья, принадлежащего ему на правах собственности. Исключением являются семьи, которые воспитывают двоих или больше детей.
Также претенденты должны иметь достаточно высокий и стабильный заработок (кредитоспособность будет оценивать банк, который будет выдавать кредит). Государство в виде Банка народного хозяйства предоставит гарантии от 10% до 20% от суммы ссуды (но не более 100 000 злотых), подлежащей погашению в течение не менее 15 лет.
Кредиты на жилье не будут выдаваться, если у семьи уже есть ипотека.
Гарантированный кредит на жилье будет выдаваться только в польской валюте и только для недвижимости в Польше.
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.