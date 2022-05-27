В Польше начнут выдавать кредиты на жилье без первого взноса: новая программа — Finance.ua

В Польше начнут выдавать кредиты на жилье без первого взноса: новая программа

В Польше начнут выдавать кредиты на жилье без первого взноса: новая программа

В Польше будут выдавать кредиты на жилье без первого взноса. Это новая государственная программа, которая будет работать с 27 мая.

«Жилье в кредит без первого взноса» — это одна из программ Польского Лада. В рамках программы жилье могут приобрести люди, которые являются кредитоспособными, но не могут собрать на первый взнос.

Это граждане, имеющие работу и зарабатывающие и могут погасить ипотеку, однако их доходы не столь велики, чтобы внести первый взнос, как того требуют банки.

Кто сможет получить ипотечный кредит без собственного взноса

Проект нацелен на семьи с низким доходом, которые могут получить кредит в размере 100% стоимости жилья:



семейные пары (в год обращения за кредитом молодым супругам не может быть больше 40 лет);

одинокие родители (также до 40 лет), имеющие хотя бы одного ребенка;



лица с тяжкой или полной инвалидностью.



Условием для участия в программе является отсутствие у кого-либо из домохозяйства жилья, принадлежащего ему на правах собственности. Исключением являются семьи, которые воспитывают двоих или больше детей.

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Также претенденты должны иметь достаточно высокий и стабильный заработок (кредитоспособность будет оценивать банк, который будет выдавать кредит). Государство в виде Банка народного хозяйства предоставит гарантии от 10% до 20% от суммы ссуды (но не более 100 000 злотых), подлежащей погашению в течение не менее 15 лет.

Кредиты на жилье не будут выдаваться, если у семьи уже есть ипотека.

Гарантированный кредит на жилье будет выдаваться только в польской валюте и только для недвижимости в Польше.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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