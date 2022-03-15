В Польше начнется регистрация тех, кто прибыл из Украины: что надо знать — Finance.ua

В Польше начнется регистрация тех, кто прибыл из Украины: что надо знать

Сегодня 19:02 — Личные финансы

Регистрация прибывших людей из Украины (граждане Украины и члены их семей, не обязательно имеющие гражданство Украины), которые хотят получить в Польше личный идентификационный номер (PESEL), чтобы остаться здесь жить, работать и пользоваться помощью польского государства, начнется гминными органами местного самоуправления со среды 16 марта.

Об этом в субботу сообщил замминистра внутренних дел Павел Шефернакер.

Но есть проблема

Несмотря на то, что заявлено о возможности получения PESEL с 16 марта, многие уженды не готовы технически к приему документов и выдачи номера PESEL.

Поэтому появляется все больше информации о том, что с 16 марта эта система не заработает.

Не надо идти в уженд и стоять в очереди и ждать, когда примут ваши документы. Запись будет проходить электронно.

Новые правила

Ранее портал in-poland.com сообщал о том, что в Польше приостановили регистрацию прибывших людей из Украины, которые хотели получить в Польше личный идентификационный номер (PESEL). Это связано с принятием парламентского акта 12 марта и необходимостью его исполнения. Те украинцы, которые уже получили PESEL, должны снова прийти в ужонд, чтобы подать фотографии и свои отпечатки пальцев в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины.

Новые правила предусматривают:

при оформлении номера PESEL украинцы и члены их семей обязаны добавлять фотографии;

отпечатки пальцев тоже будут сняты при подаче заявления;

лицо заявителя будет подтверждено на основании паспорта или другого документа с фотографией, а для лиц в возрасте до 18 лет это может быть документ подтверждения рождения;

к заявлению на получение номера PESEL должна быть добавлена копия документа, на основании которого орган установил личность;

в связи с необходимостью присвоить номера PESEL многим людям в сжатые сроки, для ускорения этой процедуры лица, имеющие такую возможность, могут при подаче заявления предъявить ксерокопию документа, удостоверяющего личность, вместе с оригиналом.

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