В Польше готовят программу строительства бомбоубежищ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше готовят программу строительства бомбоубежищ

Мир
6
В Польше готовят программу строительства бомбоубежищ
В Польше готовят программу строительства бомбоубежищ
В Польше планируют создать программу строительства бомбоубежищ в регионах страны.
Об этом в эфире радио ZET заявил вице-премьер-министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Я создал группу советников по делам местного самоуправления… На первом заседании мы подняли вопрос создания программы поддержки строительства бомбоубежищ для органов местного самоуправления, я поручил подготовку такой программы», — заявил Косиняк-Камыш.
Читайте также
Он добавил, что власти будут искать источники финансирования такой программы.
Заместители министров инфраструктуры Украины и Польши Сергей Деркач и Павел Ганцаж провели заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, в ходе которого обсудили подписание Соглашения о совместном таможенном и пограничном контроле.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.