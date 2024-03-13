В Польше готовят программу строительства бомбоубежищ — Finance.ua

В Польше готовят программу строительства бомбоубежищ Сегодня 06:10 — Мир

В Польше готовят программу строительства бомбоубежищ

В Польше планируют создать программу строительства бомбоубежищ в регионах страны.

Об этом в эфире радио ZET заявил вице-премьер-министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Я создал группу советников по делам местного самоуправления… На первом заседании мы подняли вопрос создания программы поддержки строительства бомбоубежищ для органов местного самоуправления, я поручил подготовку такой программы», — заявил Косиняк-Камыш.

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Он добавил, что власти будут искать источники финансирования такой программы.

Заместители министров инфраструктуры Украины и Польши Сергей Деркач и Павел Ганцаж провели заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, в ходе которого обсудили подписание Соглашения о совместном таможенном и пограничном контроле.

Укрінформ По материалам:

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