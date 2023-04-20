В Польше десятки стартапов оказались на грани банкротства из-за коррупционного скандала с грантами ЕС — Finance.ua

В Польше десятки стартапов оказались на грани банкротства из-за коррупционного скандала с грантами ЕС Сегодня 03:07 — Фондовый рынок

В Польше десятки стартапов оказались на грани банкротства из-за коррупционного скандала с грантами ЕС

Более 100 польских компаний, в том числе десятки стартапов, не получили €175 млн в виде грантов ЕС, поскольку учреждение, отвечающее за их выплату, было замешано в коррупционном скандале.

Об этом пишет Sifted.

Антикоррупционные органы Польши расследуют программу, проводимую Национальным центром исследований и разработок (NCBR) — государственным органом, ответственным за распределение финансируемых ЕС грантов для исследовательских проектов и начинающих компаний в Польше. Гранты в рамках программы варьируются от 2,7 млн до 122 млн злотых.

Расследование началось после сообщений польских СМИ о том, что гранты были предоставлены двум компаниям с сомнительным правом на участие, вероятно, связанным с политиками.

Выплата всех программных грантов была приостановлена с февраля, эти задержки серьезно повлияли на работу десятков стартапов в таких отраслях, как ИИ, дроны, кибербезопасность и передовые технологии здравоохранения.

Некоторые получатели гранта теперь намерены подать в суд на NCBR. «Задержки свидетельствуют о полном отсутствии административной культуры и недоверии к предпринимателям в Польше», — говорит Кшиштоф Брисевич, партнер юридической фирмы BBS Legal, который поддерживает связь со многими пострадавшими учредителями.

Принятие грантового финансирования, вероятно, обойдется многим предпринимателям гораздо дороже, чем отказ от него. Некоторые из этих предпринимателей уже отложили другие проекты или взяли кредиты. Другим стартапам пришлось обратиться за помощью к своим инвесторам.

Даже если грантовые деньги поступят в ближайшее время, учредителям будет сложно потратить все до конца года. Поскольку деньги поступают из бюджета ЕС на 2014-2020 годы, правила ЕС свидетельствуют, что все расходы должны быть поданы до конца 2023 года.

Напомним, NCBR был основан в 2007 году, это один из основных институтов в Польше по распределению финансирования ЕС для инноваций и исследований. В рамках программы Fast Track — Digital Innovation компании получили гранты на финансирование проектов в области кибербезопасности, цифровизации промышленности и цифровых креативных технологий.

В ноябре 2022 года 117 компаний, включая 99 стартапов или малых предприятий, получили гранты на общую сумму 801 млн злотых (€117 млн). NCBR начал подписывать контракты с избранными компаниями в начале года, но уже в феврале СМИ сообщили, что две компании были связаны с Республиканской партией, оказывающей политическое влияние на назначения в NCBR.

Антикоррупционное бюро страны в настоящее время расследует процесс предоставления грантов. Некоторые из привлеченных политиков уже ушли в отставку или были переведены в другие ведомства.

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