В Польше будут проверять, ходят ли дети из Украины в школы — Finance.ua
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В Польше будут проверять, ходят ли дети из Украины в школы

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Около 200 тысяч детей из Украины обучаются в школах Польши. Польские школы получат дополнительные финансы для обеспечения учебниками и учебными материалами учащихся из Украины.
Теперь директора школ и органы местного самоуправления получат инструменты, позволяющие им проверять, посещают ли ученики из Украины школы и учатся ли в польских школах. Соответствующий законопроект разработало Министерство внутренних дел и администрации Польши.
По польским данным, начальную школу в Польше посещают 8% украинцев, а среднюю — примерно 50%.
Согласно предложению, директора школ и органы местного самоуправления будут проверять, посещают ли дети из Украины школу. Объясняют необходимость изменений тем, что это поможет быстрее реагировать, если не будет выполнена школьная обязанность, поскольку законы Польши предусматривают обязательное школьное образование для всех детей.
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Поэтому если вы проживаете в Польше уже долго или планируете оставаться, лучше записать ребенка в государственную или частную тамошнюю школу.

Как будет происходить проверка

Начать проверки планируют со следующего учебного года. Также отмечают, что подобные нововведения помогут администрациям школ лучше проводить контроль посещаемости.
Проверять будут с помощью PESEL. По нему в базу данных информационной системы образования будет поступать информация о детях школьного возраста, приехавших в Польшу из Украины.
По материалам:
Телеканал 24
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