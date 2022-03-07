В пограничной службе дали разъяснения, как пересечь границу несовершеннолетним — Finance.ua

Он отметил, что несовершеннолетние дети самостоятельно пересечь границу не могут. Их должны сопровождать взрослые.
Если ребенок пересекает границу не с родителями, а с другими родственниками — пограничная служба будет проводить идентификацию этих взрослых любым доступным путем, чтобы установить, кем они приходятся ребенку.
Детей могут сопровождать бабушки, родные тети и другие родственники. Гораздо более сложная ситуация, когда дети уезжают со знакомыми или соседями.
В таких ситуациях это проблематично, потому что это ответственность. И пограничники будут также проверять всю информацию о родителях. Связаться с ними и получать подтверждение.
По словам Матвийчука, обозначить какое-либо общее правило сейчас очень сложно. Приходится разбираться в каждой конкретной ситуации, в каждую вникать и устанавливать контакт с родителями.
«В том числе бывают организованные группы — вывозят из детдомов, есть сложности со многими документами. Смотря какой регион, есть ли возможность такие документы изготовить или это регион, где оккупант сейчас уже полностью и нет возможности для работы государственных органов и учреждений. Все индивидуально» , — добавил Матвийчук.