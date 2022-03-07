В пограничной службе дали разъяснения, как пересечь границу несовершеннолетним — Finance.ua

В пограничной службе дали разъяснения, как пересечь границу несовершеннолетним

Сегодня 20:32 — Личные финансы

В пограничной службе дали разъяснения, как пересечь границу несовершеннолетним

В Государственной пограничной службе Украины дали разъяснения по поводу нюансов пересечения границы несовершеннолетними.

Как пишет пресс-служба ГНСУ в Facebook, для пересечения границы с детьми принимаются просроченные паспорта, внутренние паспорта, свидетельство о рождении. Эти документы проверяются на месте.

«Без документов сложнее, если иностранец, нам нужно как-то идентифицировать человека. Конечно, мы будем искать, по ксерокопиям, мы изучаем все, чтобы установить», — добавил Матвийчук.

Он отметил, что несовершеннолетние дети самостоятельно пересечь границу не могут. Их должны сопровождать взрослые.

Если ребенок пересекает границу не с родителями, а с другими родственниками — пограничная служба будет проводить идентификацию этих взрослых любым доступным путем, чтобы установить, кем они приходятся ребенку.

Детей могут сопровождать бабушки, родные тети и другие родственники. Гораздо более сложная ситуация, когда дети уезжают со знакомыми или соседями.

В таких ситуациях это проблематично, потому что это ответственность. И пограничники будут также проверять всю информацию о родителях. Связаться с ними и получать подтверждение.

По словам Матвийчука, обозначить какое-либо общее правило сейчас очень сложно. Приходится разбираться в каждой конкретной ситуации, в каждую вникать и устанавливать контакт с родителями.

«В том числе бывают организованные группы — вывозят из детдомов, есть сложности со многими документами. Смотря какой регион, есть ли возможность такие документы изготовить или это регион, где оккупант сейчас уже полностью и нет возможности для работы государственных органов и учреждений. Все индивидуально» , — добавил Матвийчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью