В поддержку Украины: легендарные Pink Floyd впервые за почти 30 лет выпустили новую песню (видео) — Finance.ua

В поддержку Украины: легендарные Pink Floyd впервые за почти 30 лет выпустили новую песню (видео)

Сегодня 18:32 — Казна и Политика

В поддержку Украины: легендарные Pink Floyd впервые за почти 30 лет выпустили новую песню (видео)

Легендарная британская группа Pink Floyd впервые с 1994 года выпустила новую песню. Все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь Украине.

Трек называется Hey Hey Rise Up («Эй, эй, вставай») и был записан в прошлое воскресенье (30 марта).

Следует отметить, что трек содержит вокал украинского музыканта Андрея Хливнюка (группа «Бумбокс»), взятый из ролика, который он опубликовал в Instagram. В нем Хлывнюк поет песню «Ой у лузі червона калина» на Софийской площади в Киеве.

Видеоклип снял британский режиссер Мэтт Уайткросс — он объединил видео поющего в Киеве Хливнюка с игрой британского коллектива на инструментах.

«Сегодня в полночь Pink Floyd выпустил Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины. В этой песне Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон присоединились к старому басисту Pink Floyd Гаю Пратту и Нитину Суонни в качестве клавишника. И все они аккомпанируют необычному вокалу Андрея Хлывнюка из украинской группы Бумбокс. Все вырученные средства пойдут на украинскую гуманитарную помощь», — говорится в сообщении рок-группы.

Гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор выразил искреннюю солидарность с украинским народом.

«Мы, как и многие из них, чувствуем ярость и разочарование от этого подлого акта вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие были убиты одним из самых больших государств мира», — заметил Гилмор.

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