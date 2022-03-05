В поддержку армии и гуманитарную помощь собрали уже более 10 миллиардов — НБУ

Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Гривна

На спецсчет, который Нацбанк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 5 марта было перечислено почти 10 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира)», — говорится в сообщении.

В частности, более 2,8 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

"Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 5,7 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины — 450 млн грн (26.02.2022);

на нужды Национальной полиции Украины — 850 млн грн (28.02.2022 — 150 млн грн; 03.03.2022 — 700 млн грн);



на нужды Министерства обороны Украины — 3 944,6 млн грн (28.02.2022 — 182,3 млн грн; 01.03.2022 — 675 млн грн; 01.03.2022 — 168 млн грн; 02.03.2022 — 1 999 04.03.2022 — 920 млн грн);



на нужды Государственной пограничной службы — 420 млн грн (03.03.2022).



В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 4,3 млрд грн", — отчитались в НБУ.

Для помощи Украинской армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

В НБУ добавили, что по состоянию на 5 марта на счет Министерства социальной политики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, в общей сложности было перечислено более 46,4 млн грн в эквиваленте.

«В настоящее время остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 46,4 млн грн. Получателем и распорядителем поступающих на счет средств, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики Украины», — добавили в регуляторе.

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