В ПФУ предупредили, кому обязательно нужно пройти идентификацию до Нового года — Finance.ua

В ПФУ предупредили, кому обязательно нужно пройти идентификацию до Нового года
В декабре вступили в силу новые правила для видеоидентификации пенсионеров, которые определил Пенсионный фонд. Согласно этим правилам, теперь пенсионеры имеют возможность пройти видеоидентификацию не только лично в офисах Пенсионного фонда, но и дистанционно.
Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Видеоидентификация должна пройти до конца года, чтобы продолжать получать пенсионные или социальные выплаты в следующем году. Теперь можно это сделать, не только лично посетив отделение Пенсионного фонда, но и дистанционно.
Для того чтобы зарегистрироваться на процедуру видеоидентификации через веб-портал Пенсионного фонда Украины, следует сделать следующие шаги:
Шаг 1: Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- В верхней части экрана выбрать вкладку «Идентификация в режиме видеоконференции» и нажать на нее.
Шаг 2: Заполнить все обязательные поля в форме, отмеченные звездочкой. Следуйте инструкциям на экране.
- Заполнить личные данные, данные документа, удостоверяющего личность, указать адрес электронной почты и номер телефона (для получения обратного контакта); выбрать способ проведения видеоидентификации через доступные приложения (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom); при необходимости указать вид услуги, которую нужно получить во время видеоидентификации (переводчик жестовой речи, физическое сопровождение персонального ассистента и др.); дать согласие на передачу данных и нажать «Подать заявление».
К заявлению можно добавить идентификационные документы в виде прикрепленных файлов, таких как паспорт, пенсионное удостоверение, справка о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовая книжка
и т. д. (размер каждого файла не должен превышать 1 Мб).
После подачи заявления на прохождение видеоидентификации уполномоченный работник Пенсионного фонда Украины свяжется с клиентом для согласования времени и способа проведения процедуры.
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