В ПФУ напомнили, что каждый желающий сможет увеличить выплаты пенсионерам — Finance.ua

В ПФУ напомнили, что каждый желающий сможет увеличить выплаты пенсионерам Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинцам напомнили , что каждый желающий сможет увеличить выплаты пенсионерам.

Такая возможность предусмотрена принятым Верховной Радой законопроектом № 7649 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«В соответствии с ним, каждый желающий может стать благотворителем для пенсионеров — как юридическое, так и физическое лицо. Законопроектом также предусмотрено, что благотворительные взносы могут быть обезличенными или персонализированными, то есть будут идти конкретному пенсионеру или всем пенсионерам с маленькими пенсиями», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, по состоянию на 6 ноября на пенсионные выплаты направлено 12,4 млрд грн, в том числе 3,2 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 9,2 млрд грн — через уполномоченные банки.

Напомним, с 1 октября 2022 г. в Украине проведены плановые перерасчеты пенсий. Выплаты возрастут у людей старше 70 лет и у тех, кто имеет большой страховой стаж.

Справка Finance.ua:

Многие получающие пенсию в последнее время жалуются на то, что им не приходят выплаты на карту. Причин может быть много, но одна из них — это заморозка ваших пенсионных выплат. Если вам некоторое время не поступает пенсия на карту, ее могли заморозить. Замораживают пенсию в нескольких случаях, но чаще всего тогда, когда вы не снимаете деньги больше шести месяцев.

Кабинет Министров внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей.

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