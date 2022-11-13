В ПФУ напомнили, что каждый желающий сможет увеличить выплаты пенсионерам — Finance.ua
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В ПФУ напомнили, что каждый желающий сможет увеличить выплаты пенсионерам

Личные финансы
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Украинцам напомнили, что каждый желающий сможет увеличить выплаты пенсионерам.
Такая возможность предусмотрена принятым Верховной Радой законопроектом № 7649 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании».
«В соответствии с ним, каждый желающий может стать благотворителем для пенсионеров — как юридическое, так и физическое лицо. Законопроектом также предусмотрено, что благотворительные взносы могут быть обезличенными или персонализированными, то есть будут идти конкретному пенсионеру или всем пенсионерам с маленькими пенсиями», — говорится в сообщении.
Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, по состоянию на 6 ноября на пенсионные выплаты направлено 12,4 млрд грн, в том числе 3,2 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 9,2 млрд грн — через уполномоченные банки.
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Напомним, с 1 октября 2022 г. в Украине проведены плановые перерасчеты пенсий. Выплаты возрастут у людей старше 70 лет и у тех, кто имеет большой страховой стаж.

Справка Finance.ua:

  • Многие получающие пенсию в последнее время жалуются на то, что им не приходят выплаты на карту. Причин может быть много, но одна из них — это заморозка ваших пенсионных выплат. Если вам некоторое время не поступает пенсия на карту, ее могли заморозить. Замораживают пенсию в нескольких случаях, но чаще всего тогда, когда вы не снимаете деньги больше шести месяцев.
  • Кабинет Министров внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей.
По материалам:
Finance.ua
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