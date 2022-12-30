В первую неделю 2023 года Фонд госимущества планирует провести 10 аукционов по приватизации государственного имущества — Finance.ua

В первую неделю 2023 года Фонд госимущества планирует провести 10 аукционов по приватизации государственного имущества
В первую неделю 2023 года Фонд госимущества планирует провести 10 аукционов по приватизации государственного имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Активы могут использоваться для создания хозяйственных и логистических предприятий.
Фонд госимущества представит ТОП-5 предложений приватизации на следующей неделе:
1. Здание лабораторного комплекса в Черновцах площадью 859 м². Стартовая цена — 1,7 млн гривен, дата аукциона — 3 января.
2. Лагерь труда и отдыха со столовой и пристройками площадью 424 м² в Одесской области. Стартовая цена — 1 млн гривен, дата аукциона — 4 января.
3. Приостановленное строительство дома площадью 320 м² в Киевской области. Стартовая цена — 452 тыс. гривен, дата аукциона — 4 января.
4. Здание ветеринарной лаборатории с пристройками площадью 430 м² в Волынской области. Стартовая цена — 412 тыс. гривен, дата аукциона — 4 января.
5. Комплекс хозяйственных построек площадью 198 м² в Кировоградской области. Стартовая цена — 205 тыс. гривен, дата аукциона — 6 января.
С информацией о других предложениях приватизации в январе 2023 года можно ознакомиться по ссылке privatization.gov.ua.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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