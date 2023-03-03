В Пенсионном фонде рассказали, сколько пенсионеров в Украине получают более 10 тысяч гривен — Finance.ua

В Пенсионном фонде рассказали, сколько пенсионеров в Украине получают более 10 тысяч гривен Сегодня 09:01 — Личные финансы

В Пенсионном фонде рассказали, сколько пенсионеров в Украине получают более 10 тысяч гривен

В Украине 700 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч грн.

Об этом рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко в интервью Украинскому Радио.

Она напомнила, что с 1 марта более 10 миллионов пенсионеров в Украине получат увеличенные на 19,7% выплаты. Впервые индексация будет касаться минимальных пенсий.

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Ковпашко заявила, что в Украине большое количество пенсионеров, выплаты для которых составляют более 10 тысяч грн. Таких 700 тысяч пенсионеров.

«Они могли бы получить большие выплаты, но более высокие пенсии стали бы еще выше, а до более низких мы бы не дошли. Поэтому сработает такое повышение именно для гражданских пенсионеров. Эти пенсии могут попасть и под дополнительные гарантии, если их размер после индексации не достиг минимума, определенного правительством. Это пенсии гражданских пенсионеров (или страховые пенсии)», — говорит заместитель главы Пенсионного фонда.

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Также она рассказала о так называемых «массовых перерасчетах». 1 апреля — дата, с которой Пенсионный фонд автоматически производит перерасчеты пенсий работающим пенсионерам каждые два года.

Если пенсионер после назначения пенсии продолжает работать, то через каждые два года он имеет право на проведение перерасчета. Перерасчет в 2023 году таким пенсионерам будет проведен именно с 1 апреля. И это осуществят после того, как мы получим от налоговой соответствующие данные по показателям уплаченных взносов в 2023 году. Тогда будет произведен перерасчет", — резюмирует заместитель главы Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с Пенсионным фондом объяснили, как пенсионерам, временно находящимся в Польше, получить пенсию от Украины;

с 1 марта в Украине вырастут пенсионные выплаты от 100 до 1500 гривен. По данным Минсоцполитики, под индексацию попадут 10,5 млн украинских пенсионеров. Размер новой пенсии будет зависеть от рабочего стажа человека.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українське радіо По материалам:

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