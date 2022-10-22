В Пенсионном фонде напомнили о сроках подачи заявления о назначении пенсии в 2022 году — Finance.ua

В Пенсионном фонде напомнили о сроках подачи заявления о назначении пенсии в 2022 году Сегодня 21:00 — Личные финансы

Есть несколько условий выхода на пенсию в 2022 году — достижение 60 лет и наличие не менее 29 лет страхового стажа.

В главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области напомнили:

Пенсия будет назначена со дня достижения 60 лет, если заявление о ее назначении будет подано не позднее трех месяцев со дня, наступающего после этой даты.

Если заявление подается позже, пенсия назначается с даты обращения за ней.

Способы подачи заявления о назначении пенсии:

представление в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места регистрации;

подать онлайн, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда;

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Какие документы необходимо подать для назначения пенсии:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКИН);

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом (дневная форма обучения), военный билет и т.п.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до июля 2000 (по желанию пенсионера);

документы, удостоверяющие особый статус личности (при наличии).

При отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по возрасту может быть назначена позже (например, если лицо будет работать и приобретет необходимые 29 лет страхового стажа) или в 2025 году после достижения возраста 63 лет при наличии страхового стажа не менее 22 лет.

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