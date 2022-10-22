В Пенсионном фонде напомнили о сроках подачи заявления о назначении пенсии в 2022 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Пенсионном фонде напомнили о сроках подачи заявления о назначении пенсии в 2022 году

Личные финансы
29
Есть несколько условий выхода на пенсию в 2022 году — достижение 60 лет и наличие не менее 29 лет страхового стажа.
В главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области напомнили:
Пенсия будет назначена со дня достижения 60 лет, если заявление о ее назначении будет подано не позднее трех месяцев со дня, наступающего после этой даты.
Если заявление подается позже, пенсия назначается с даты обращения за ней.
Место для вашей рекламы
Способы подачи заявления о назначении пенсии:
  • представление в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места регистрации;
  • подать онлайн, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда;
Читайте также
Какие документы необходимо подать для назначения пенсии:
  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКИН);
  • документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом (дневная форма обучения), военный билет и т.п.);
  • справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до июля 2000 (по желанию пенсионера);
  • документы, удостоверяющие особый статус личности (при наличии).
При отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по возрасту может быть назначена позже (например, если лицо будет работать и приобретет необходимые 29 лет страхового стажа) или в 2025 году после достижения возраста 63 лет при наличии страхового стажа не менее 22 лет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.