В PayPal появятся новые криптосервисы, включая переводы на другие кошельки — Finance.ua

В PayPal появятся новые криптосервисы, включая переводы на другие кошельки
Международная электронная платежная система PayPal представила новые функции в своем крипто-приложении. Пользователи PayPal теперь смогут переводить криптовалюту на другие кошельки.
Об этом сообщает The Block.
Новая функция позволит проводить транзакции с такими криптовалютами, как Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Пользователи могут отправлять токены на внешние адреса, в частности, связанные с биржевыми счетами и кошельками.
«Добавление возможности передавать, отправлять и получать криптовалюты — это еще один шаг на пути к созданию более инклюзивной и эффективной финансовой системы. Мы рады подключить клиентов PayPal к другим кошелькам, биржам и приложениям, и в ближайшие месяцы мы продолжим внедрять дополнительные криптографические функции, продукты и услуги», — сказал старший вице-президент и генеральный директор по блокчейну, криптовалютам и цифровым валютам в PayPal Жозе Фернандес да Понт.