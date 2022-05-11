В партии Шольца выступили за ускоренное вступление Украины в ЕС — Finance.ua

В партии Шольца выступили за ускоренное вступление Украины в ЕС

Сегодня 15:10

Несколько политиков правящей Социал-демократической партии Германии, членом которой является канцлер Олаф Шольц, выступили за ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Они считают, что это может оказаться определенным сигналом для нашей страны.

Об этом сообщает Spiegel

«Это не помогает Украине, если мы сейчас говорим о десятилетиях. Это страна в состоянии войны, которая нуждается в поощрении. Вот где перспектива может быть полезна», — заявил глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот.

Он добавил, что Украина знает о долгом пути, который следует пройти.

При этом вице-президент Европарламента Катарина Барли, также член СДПГ, считает, что говорить о сроках вступления Украины в ЕС пока сложно. По ее словам, Евросоюз должен продемонстрировать поддержку.

«Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к ЕС, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы их поддержать». Это тоже было невероятно важно как сигнал поддержки народа Украины", — отметила политик.

Она добавила, что Украина пока не отвечает критериям для вступления в ЕС.

«Мы имели опыт того, что происходит, когда мы принимаем страны, которые еще не совсем достигли нужного уровня. Так было, например, с Болгарией и Румынией. После того, как страны присоединились, трудно выйти на тот уровень, который нам действительно нужен» , — сказала Барли.

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