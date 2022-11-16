В парламенте Чехии признали российский режим террористическим — Finance.ua
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В парламенте Чехии признали российский режим террористическим

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Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой российский режим признан террористическим.
Об этом говорится на сайте Палаты депутатов.
За проект постановления проголосовали 129 из 156 депутатов.
В частности, в резолюции осуждаются нападения рф на мирное население Украины и объекты энергетической инфраструктуры. Также депутаты заявляют о непризнании результатов так называемых «референдумов» по присоединению к россии оккупированных областей Украины.
«Палата депутатов парламента Чешской Республики... осуждает российскую агрессию в Украине; объявляет в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы действующий российский режим террористическим», — говорится в документе.
Также депутаты выразили поддержку усилиям министра иностранных дел по созданию специального трибунала для судебного преследования за преступления агрессии, а также расследованию под руководством Международного уголовного суда.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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