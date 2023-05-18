В Пакистане хотят запретить криптовалюты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Пакистане хотят запретить криптовалюты

Криптовалюта
13
В Пакистане хотят запретить криптовалюты
В Пакистане хотят запретить криптовалюты
Власти Пакистана намерены запретить криптовалюты на территории страны.
Об этом сообщает BlockchainReporter.
Такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Сената по финансам под председательством сенатора Салима Мандвивалы.
Министр финансов Пакистана Айша Гаус Паша заявила, что криптовалюты будут запрещены, и вопрос об их легализации в Пакистане не будет рассматриваться, сообщило местное издание Samaa.
Читайте также
Она сказала, что Государственный банк Пакистана и Министерство информационных технологий приступили к работе над запретом криптовалют.
Глава центрального банка Пакистана Сохаил Джавад подчеркнул, что криптовалюта — это высокорискованная форма валюты, и заявил, что считает ее полным мошенничеством. Он также сказал, что она никогда не будет разрешена в Пакистане, поставив под сомнение легитимность цифрового актива.

Курс криптовалют к доллару 💸

Джавад объяснил, что в 2018 году банкам было дано указание не участвовать в операциях с криптовалютами. Он заявил, что криптовалюты невозможно эффективно регулировать или контролировать, и особо подчеркнул решение Китая ограничить их использование.
Глава комитета Салим Мандвивала признал, что пакистанцы инвестировали миллиарды долларов в криптовалюты. Глава центробанка в ответ сказал, что Федеральное агентство расследований (FIA) и Группа финансового мониторинга Пакистана (FMU) прекращают подобную деятельность.
Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах на конференции Invest Talk Summit! Для читателей Finance.ua действует промокод на скидку 10%: Financeua.

Все детали здесь 🧐

По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.