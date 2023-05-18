В Пакистане хотят запретить криптовалюты — Finance.ua

В Пакистане хотят запретить криптовалюты Сегодня 19:25 — Криптовалюта

В Пакистане хотят запретить криптовалюты

Власти Пакистана намерены запретить криптовалюты на территории страны.

Об этом сообщает BlockchainReporter.

Такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Сената по финансам под председательством сенатора Салима Мандвивалы.

Министр финансов Пакистана Айша Гаус Паша заявила, что криптовалюты будут запрещены, и вопрос об их легализации в Пакистане не будет рассматриваться, сообщило местное издание Samaa.

Она сказала, что Государственный банк Пакистана и Министерство информационных технологий приступили к работе над запретом криптовалют.

Глава центрального банка Пакистана Сохаил Джавад подчеркнул, что криптовалюта — это высокорискованная форма валюты, и заявил, что считает ее полным мошенничеством. Он также сказал, что она никогда не будет разрешена в Пакистане, поставив под сомнение легитимность цифрового актива.

Джавад объяснил, что в 2018 году банкам было дано указание не участвовать в операциях с криптовалютами. Он заявил, что криптовалюты невозможно эффективно регулировать или контролировать, и особо подчеркнул решение Китая ограничить их использование.

Глава комитета Салим Мандвивала признал, что пакистанцы инвестировали миллиарды долларов в криптовалюты. Глава центробанка в ответ сказал, что Федеральное агентство расследований (FIA) и Группа финансового мониторинга Пакистана (FMU) прекращают подобную деятельность.

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