В освобожденных областях заработал реестр для застройщиков — Finance.ua

Пользователи получили доступ в электронный кабинет для создания, оформления, внесения или передачи информации и электронных документов в ЕГЭССС.
«Отныне заказчики строительства на этих территориях могут получить необходимые услуги в сфере строительства — получение градостроительных условий и ограничений, получение права на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие объектов в эксплуатацию и др.», — резюмировали в ведомстве
Справка Finance.ua:
ЕГЭССС уже работает на территориях Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Житомирской областей;
Кстати, во Львовской области власти планируют выкупать жилье у застройщиков для вынужденных переселенцев. Поэтому органы власти обратились к застройщикам и просят предлагать варианты жилого фонда, который пойдет под выкуп для нужд переселенцев. Для этого нужно заполнить форму.
Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на свой дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустили бесплатный каталог ипотечных кредитов.