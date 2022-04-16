В освобожденных областях заработал реестр для застройщиков — Finance.ua

В освобожденных областях заработал реестр для застройщиков

Сегодня 10:47 — Недвижимость

Единая государственная электронная система в сфере строительства возобновила работу. Также возобновилось предоставление админуслуг заказчикам строительства в некоторых областях Украины.

Об этом сообщил Минрегион в соцсетях.

Где уже можно воспользоваться ЕГЭССС:

на территориях Киевской;

Сумской;

Черниговской области;

а также в Харькове;

Запорожье;

и Киеве.

Пользователи получили доступ в электронный кабинет для создания, оформления, внесения или передачи информации и электронных документов в ЕГЭССС.

«Отныне заказчики строительства на этих территориях могут получить необходимые услуги в сфере строительства — получение градостроительных условий и ограничений, получение права на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие объектов в эксплуатацию и др.», — резюмировали в ведомстве

Справка Finance.ua:

ЕГЭССС уже работает на территориях Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Житомирской областей;

Кстати, во Львовской области власти планируют выкупать жилье у застройщиков для вынужденных переселенцев. Поэтому органы власти обратились к застройщикам и просят предлагать варианты жилого фонда, который пойдет под выкуп для нужд переселенцев. Для этого нужно заполнить форму.

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