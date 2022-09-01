В Ощадбанке произошел масштабный сбой — Finance.ua
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В Ощадбанке произошел масштабный сбой

Финтех и Карты
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В Ощадбанке произошел масштабный сбой
В Ощадбанке произошел масштабный сбой
Государственный Ощадбанк столкнулся с масштабным сбоем в работе: временно не работают терминалы банка, карты и онлайн-банкинг.
О случаях сбоев в работе сообщают клиенты банка на его странице в Facebook.
Клиенты банка жалуются на то, что не проходят платежи с карты на карту, а также не работает приложение банка и терминалы для оплаты. Корреспондент ЭП также посетила несколько розничных сетей, которые столкнулись с проблемами в работе терминалов.
Сотрудница Ощада на странице банка в Facebook сообщила, что «все сервисы, кроме приложений, уже восстановлены» и отметила, что в ближайшее время они также заработают. Отмечается, что произошел «технический сбой».
По материалам:
Економічна Правда
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