В Ощадбанке произошел масштабный сбой — Finance.ua

В Ощадбанке произошел масштабный сбой
Государственный Ощадбанк столкнулся с масштабным сбоем в работе: временно не работают терминалы банка, карты и онлайн-банкинг.
О случаях сбоев в работе сообщают клиенты банка на его странице в Facebook.
Клиенты банка жалуются на то, что не проходят платежи с карты на карту, а также не работает приложение банка и терминалы для оплаты. Корреспондент ЭП также посетила несколько розничных сетей, которые столкнулись с проблемами в работе терминалов.
Сотрудница Ощада на странице банка в Facebook сообщила, что «все сервисы, кроме приложений, уже восстановлены» и отметила, что в ближайшее время они также заработают. Отмечается, что произошел «технический сбой».
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