В Ощадбанке произошел масштабный сбой — Finance.ua

В Ощадбанке произошел масштабный сбой Сегодня 15:09 — Финтех и Карты

В Ощадбанке произошел масштабный сбой

Государственный Ощадбанк столкнулся с масштабным сбоем в работе: временно не работают терминалы банка, карты и онлайн-банкинг.

О случаях сбоев в работе сообщают клиенты банка на его странице в Facebook

Клиенты банка жалуются на то, что не проходят платежи с карты на карту, а также не работает приложение банка и терминалы для оплаты. Корреспондент ЭП также посетила несколько розничных сетей, которые столкнулись с проблемами в работе терминалов.

Сотрудница Ощада на странице банка в Facebook сообщила, что «все сервисы, кроме приложений, уже восстановлены» и отметила, что в ближайшее время они также заработают. Отмечается, что произошел «технический сбой».

Економічна Правда По материалам:

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