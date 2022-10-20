В Ощадбанке можно будет открыть новый вид депозита: валюту для него можно покупать без ограничений по текущему курсу НБУ — Finance.ua
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В Ощадбанке можно будет открыть новый вид депозита: валюту для него можно покупать без ограничений по текущему курсу НБУ

Кредит&Депозит
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В Ощадбанке можно будет открыть новый вид депозита: валюту для него можно покупать без ограничений по текущему курсу НБУ
В Ощадбанке можно будет открыть новый вид депозита: валюту для него можно покупать без ограничений по текущему курсу НБУ
Начиная с 26 октября клиенты Ощадбанка смогут открыть новый вид валютного депозита, с помощью которого смогут обезопасить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Продукт введен в рамках инициативы НБУ, призванной создать дополнительную альтернативу вложению средств в наличную иностранную валюту и таким образом снизить спрос на этом рынке», — сказано в сообщении.
Параметры продукта:
  • на депозит можно положить доллары США, приобретенные по официальному курсу НБУ, без ограничений суммы;
  • продукт предусматривает обязательную обратную продажу приобретенной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции;
  • срок депозита — 6 месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.
На начальном этапе новый депозит можно будет открыть только в отделениях Ощадбанка. В скором времени этот сервис также станет доступен и в Мобильном Ощаде.
Напомним, Национальный банк в сотрудничестве с банками с 21 октября вводит новый инструмент, который позволит гражданам защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний, а НБУ — сохранить международные резервы.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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