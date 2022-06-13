В ОПУ объяснили, может ли беларусь быть посредником между Украиной и рф — Finance.ua

В ОПУ объяснили, может ли беларусь быть посредником между Украиной и рф

Сегодня 10:26 — Казна и Политика

Официальный Минск не может быть посредником между Украиной и российской федерацией после полномасштабного вторжения войск рф на украинскую территорию. Международное право не имеет срока давности по военным преступлениям.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию « Зеркало ».

«Поведение Беларуси будет описано юридическими формулами как страна-сателлит, которая способствовала вторжению в суверенное государство. И территориально, и инфраструктурно, и разведданными», — отметил Подоляк.

При этом он считает, что Александр Лукашенко не понимает, как работает международное право.

«Одно дело, когда ты танцуешь, избивая оппозицию, закрываешь СМИ и лишаешь людей конкурентной политической системы, а другое, когда юридически будут доказаны факты соучастия в тех или иных военных преступлениях. Все, что происходило в Киевской области, делали российские военные части, которые заходили с территории Беларуси. Я хочу, чтобы официальные лица Беларуси начали об этом думать», — подытожил советник главы ОПУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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