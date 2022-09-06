В ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти — Finance.ua

В ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти Сегодня 10:12 — Энергетика

В ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти

ОПЕК+ согласилась на символическое сокращение поставок нефти в октябре. Это стало неожиданным шагом, который показывает, что альянс стремится стабилизировать мировые рынки после того, как неустойчивый экономический фон спровоцировал самое продолжительное падение цен за два года.

Об этом сообщает Bloomberg

«ОПЕК+ возвращается в режим наблюдения за ценами», — сказал Билл Фаррен-Прайс, глава отдела макроэкономических исследований в Enverus.

Группа сократит добычу на 100 000 баррелей в день в следующем месяце, вернувшись к августовскому уровню. В своем заключительном коммюнике картель также подчеркнул, что готов в любое время созвать еще одну министерскую встречу для обсуждения дальнейших изменений на рынке.

Как пишет издание, это решение полностью отменяет сентябрьское повышение, которое было сделано в ответ на призывы президента США Джо Байдена помочь снизить цены на нефть.

Это может стать тревожным сигналом для стран-потребителей, поскольку они борются с инфляционным давлением нефти по цене 95 долларов за баррель и перспективой энергетического кризиса зимой. Рынки находятся на пути усиления, поскольку Европейский союз вводит санкции против российской нефти в связи с ее вторжением в Украину.

Напомним, 31 мая президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из рф. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть от 40 до 60 долларов за баррель.

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УНІАН По материалам:

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