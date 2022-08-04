В ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо — Finance.ua

В ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо
ОПЕК и его союзники договорились об увеличении добычи нефти. Саудовская Аравия пытается успокоить союзников без использования своих запасов.
Об этом пишет Financial Times.
Удалось согласовать увеличение добычи всего на 100 000 баррелей в день, или 0,1% мирового спроса, что, вероятно, вызовет разочарование у Запада после того, как президенты США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон встретились с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Саудовская Аравия немного увеличила добычу, пытаясь использовать нефтяную дипломатию для реабилитации принца Мухаммеда после того, как западные союзники дистанцировались после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.
«Это небольшое увеличение существенно не изменит баланс рынка, но их нельзя обвинить в бездействии», — говорится в сообщении.
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