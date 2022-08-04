В ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо — Finance.ua

В ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо Сегодня 13:29 — Энергетика

В ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо

ОПЕК и его союзники договорились об увеличении добычи нефти. Саудовская Аравия пытается успокоить союзников без использования своих запасов.

Об этом пишет Financial Times

Удалось согласовать увеличение добычи всего на 100 000 баррелей в день, или 0,1% мирового спроса, что, вероятно, вызовет разочарование у Запада после того, как президенты США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон встретились с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

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Саудовская Аравия немного увеличила добычу, пытаясь использовать нефтяную дипломатию для реабилитации принца Мухаммеда после того, как западные союзники дистанцировались после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

«Это небольшое увеличение существенно не изменит баланс рынка, но их нельзя обвинить в бездействии», — говорится в сообщении.

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УНІАН По материалам:

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