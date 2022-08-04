В ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо — Finance.ua
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В ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо

Энергетика
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В ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо
В ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо
ОПЕК и его союзники договорились об увеличении добычи нефти. Саудовская Аравия пытается успокоить союзников без использования своих запасов.
Об этом пишет Financial Times.
Удалось согласовать увеличение добычи всего на 100 000 баррелей в день, или 0,1% мирового спроса, что, вероятно, вызовет разочарование у Запада после того, как президенты США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон встретились с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
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Саудовская Аравия немного увеличила добычу, пытаясь использовать нефтяную дипломатию для реабилитации принца Мухаммеда после того, как западные союзники дистанцировались после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.
«Это небольшое увеличение существенно не изменит баланс рынка, но их нельзя обвинить в бездействии», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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