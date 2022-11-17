В ОП рассказали, сколько продлится восстановление объектов энергетики после массированного удара — Finance.ua

В ОП рассказали, сколько продлится восстановление объектов энергетики после массированного удара Сегодня 09:36 — Энергетика

В ОП рассказали, сколько продлится восстановление объектов энергетики после массированного удара

В результате вчерашних массированных ракетных ударов россии по критической инфраструктуре восстановление некоторых объектов энергетики может длиться до двух недель, в зависимости от степени разрушений.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«По срокам — это зависит от разных объектов. Разные объекты с разной степенью разрушений, где-то 2-3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим», — отметил он.

Также, по его словам, хоть ситуацию в Украине удалось стабилизировать, однако во всех областях действуют почасовые, а в некоторых аварийные отключения света.

При этом замруководителя ОП добавил, что сейчас в Украине работают и над развертыванием тепловых пунктов для людей на случай отключения тепло- и электроэнергии.

«Мы работаем также над проектом тепловых пунктов, которые, дай Бог, нам не понадобятся, но мы разворачиваем сейчас систему тепловых пунктов по стране, которые будут помогать в случае того, если будет вообще блэкаут в каком-нибудь городе или области», — отметил он.

Замруководителя ОП объяснил, что в таких пунктах будет тепло, чай, вода, теплые вещи, необходимая еда, интернет, а также возможность зарядить телефоны.

В то же время он заверил, что сейчас о возможной эвакуации людей из определенных населенных пунктов из-за отсутствия тепла или электричества речь не идет.

«Наша главная задача — обеспечить и электроэнергией, и теплом каждый город. Об эвакуации вообще речь не идет, я просил бы даже и не говорить об этом. Думаю, что мы все вместе сможем сделать так, что не будет никакой эвакуации», — подчеркнул Тимошенко.

Напомним, во вторник, 15 ноября россия совершила серию ракетных ударов по городам Украины, повредив многие объекты критической инфраструктуры. Это самая массированная ракетная атака рф по Украине с 24 февраля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

ТСН По материалам:

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