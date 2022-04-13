В ОП рассказали о начале и темпах восстановления инфраструктуры в 7 областях — Finance.ua
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В ОП рассказали о начале и темпах восстановления инфраструктуры в 7 областях

Сегодня 09:15Казна и Политика
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В ОП рассказали о начале и темпах восстановления инфраструктуры в 7 областяхВ ОП рассказали о начале и темпах восстановления инфраструктуры в 7 областях, tsn.ua
В областях, где полностью или частично прекратились боевые действия, начали возобновлять инфраструктуру. Так как под временной оккупацией россиян находились около полутора тысяч населенных пунктов.
38% населенных пунктов уже активизировали работу органов местного самоуправления. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В каких областях начали процесс восстановления

  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Черниговская.

Как восстанавливают города и села

В Херсонской области 30 сел и городов получили гуманитарную помощь. В то же время в Киевской области открыли временный насыпной мост в Романовке, объединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом. Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно.
Несмотря на то, что часть Харьковщины захвачена россиянами и там продолжаются бои, коммунальщики стали убирать дороги от уничтоженной техники. На тех дорогах, по которым проводят эвакуацию людей, залатали ямы.
В Сумской области местные жители и волонтеры проводят санитарную очистку улиц и вывозят мусор. Частично восстанавливают электроснабжение в Тростянце. В Ахтырке дома подключают к водоснабжению.
В Черниговской области обустраивают временные переправы возле сел Смолин и Якубовка.
Уже почти неделю продолжаются работы на Житомирской трассе. Ее расчищают от разрушенной техники и сооружают переправы. Также проводится разминирование села Веселовка.
Кроме того, в освобожденных населенных пунктах начинают работать полицейские и спасатели.

В населённых пунктах восстановили:

  • газоснабжение — на 90%;
  • водоснабжение и водоотвод — на 50%;
  • электроэнергию — в более чем тысячи городов и сел;
  • работу АЗС — в 300 населенных пунктах;
  • связь и интернет — в 640 населенных пунктах;
  • работу аптек, магазинов — на 30%;
  • работу ЦПАУ — в 300 селах и городах;
  • вузы — на 50%;
  • банки — в 75 населенных пунктах.
На ликвидацию последствий войны предоставят деньги из резервного фонда. Области получат:
  • Киевская — 400 миллионов гривен,
  • Черниговская — 250 миллионов гривен,
  • Сумская — 250 миллионов гривен,
  • Житомирская — 100 миллионов гривен.
Эти деньги предназначены для ремонта и замены окон, конструкций крыш и кровель, фасадов домов, восстановления дорог, инженерных сетей и систем.
Текущие ремонтные работы планируют завершить через месяц-полтора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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