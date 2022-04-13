В ОП рассказали о начале и темпах восстановления инфраструктуры в 7 областях — Finance.ua

В ОП рассказали о начале и темпах восстановления инфраструктуры в 7 областях, tsn.ua
В областях, где полностью или частично прекратились боевые действия, начали возобновлять инфраструктуру. Так как под временной оккупацией россиян находились около полутора тысяч населенных пунктов.
38% населенных пунктов уже активизировали работу органов местного самоуправления. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
В каких областях начали процесс восстановления
Житомирская,
Запорожская,
Киевская,
Николаевская,
Сумская,
Харьковская,
Черниговская.
Как восстанавливают города и села
В Херсонской области 30 сел и городов получили гуманитарную помощь. В то же время в Киевской области открыли временный насыпной мост в Романовке, объединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом. Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно.
Несмотря на то, что часть Харьковщины захвачена россиянами и там продолжаются бои, коммунальщики стали убирать дороги от уничтоженной техники. На тех дорогах, по которым проводят эвакуацию людей, залатали ямы.
В Сумской области местные жители и волонтеры проводят санитарную очистку улиц и вывозят мусор. Частично восстанавливают электроснабжение в Тростянце. В Ахтырке дома подключают к водоснабжению.
В Черниговской области обустраивают временные переправы возле сел Смолин и Якубовка.
Уже почти неделю продолжаются работы на Житомирской трассе. Ее расчищают от разрушенной техники и сооружают переправы. Также проводится разминирование села Веселовка.
Кроме того, в освобожденных населенных пунктах начинают работать полицейские и спасатели.
В населённых пунктах восстановили:
газоснабжение — на 90%;
водоснабжение и водоотвод — на 50%;
электроэнергию — в более чем тысячи городов и сел;
работу АЗС — в 300 населенных пунктах;
связь и интернет — в 640 населенных пунктах;
работу аптек, магазинов — на 30%;
работу ЦПАУ — в 300 селах и городах;
вузы — на 50%;
банки — в 75 населенных пунктах.
На ликвидацию последствий войны предоставят деньги из резервного фонда. Области получат:
Киевская — 400 миллионов гривен,
Черниговская — 250 миллионов гривен,
Сумская — 250 миллионов гривен,
Житомирская — 100 миллионов гривен.
Эти деньги предназначены для ремонта и замены окон, конструкций крыш и кровель, фасадов домов, восстановления дорог, инженерных сетей и систем.
Текущие ремонтные работы планируют завершить через месяц-полтора.