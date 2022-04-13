В ОП рассказали о начале и темпах восстановления инфраструктуры в 7 областях — Finance.ua

В ОП рассказали о начале и темпах восстановления инфраструктуры в 7 областях

Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В ОП рассказали о начале и темпах восстановления инфраструктуры в 7 областях, tsn.ua

В областях, где полностью или частично прекратились боевые действия, начали возобновлять инфраструктуру. Так как под временной оккупацией россиян находились около полутора тысяч населенных пунктов.

38% населенных пунктов уже активизировали работу органов местного самоуправления. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В каких областях начали процесс восстановления

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Харьковская,

Черниговская.

Как восстанавливают города и села

В Херсонской области 30 сел и городов получили гуманитарную помощь. В то же время в Киевской области открыли временный насыпной мост в Романовке, объединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом. Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно.

Несмотря на то, что часть Харьковщины захвачена россиянами и там продолжаются бои, коммунальщики стали убирать дороги от уничтоженной техники. На тех дорогах, по которым проводят эвакуацию людей, залатали ямы.

В Сумской области местные жители и волонтеры проводят санитарную очистку улиц и вывозят мусор. Частично восстанавливают электроснабжение в Тростянце. В Ахтырке дома подключают к водоснабжению.

В Черниговской области обустраивают временные переправы возле сел Смолин и Якубовка.

Уже почти неделю продолжаются работы на Житомирской трассе. Ее расчищают от разрушенной техники и сооружают переправы. Также проводится разминирование села Веселовка.

Кроме того, в освобожденных населенных пунктах начинают работать полицейские и спасатели.

В населённых пунктах восстановили:

газоснабжение — на 90%;

водоснабжение и водоотвод — на 50%;

электроэнергию — в более чем тысячи городов и сел;

работу АЗС — в 300 населенных пунктах;

связь и интернет — в 640 населенных пунктах;

работу аптек, магазинов — на 30%;

работу ЦПАУ — в 300 селах и городах;

вузы — на 50%;

банки — в 75 населенных пунктах.

На ликвидацию последствий войны предоставят деньги из резервного фонда. Области получат:

Киевская — 400 миллионов гривен,

Черниговская — 250 миллионов гривен,

Сумская — 250 миллионов гривен,

Житомирская — 100 миллионов гривен.

Эти деньги предназначены для ремонта и замены окон, конструкций крыш и кровель, фасадов домов, восстановления дорог, инженерных сетей и систем.

Текущие ремонтные работы планируют завершить через месяц-полтора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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