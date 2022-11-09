В ОП рассказали, будут ли штрафы для бизнеса за чрезмерный свет — Finance.ua
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В ОП рассказали, будут ли штрафы для бизнеса за чрезмерный свет

Казна и Политика
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Штрафы за чрезмерное потребление электроэнергии являются неуместным стимулом для бизнеса в Украине.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, украинский бизнес уже сейчас активно помогает энергетикам стабилизировать ситуацию с электроэнергией в стране: отключает рекламные экраны, холодильники, дополнительное освещение и даже переносит производство на ночные часы. Но все еще остаются предприятия, которые не прибегают к вышеперечисленным мерам экономии электричества.
«В любом случае, мы в диалоге с бизнесом и ОВА, и видим, как все больше компаний придерживается принципов разумного потребления. Штрафы — это неуместный стимул, ведь бизнес в стране должен работать и чувствовать поддержку власти, но в то же время и понимать, что стране нужно именно на данный момент», — отметил Тимошенко.
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По его словам, россияне продолжают бить по энергосистеме Украины, и за последний месяц они совершили пять массированных атак с помощью ракет и дронов. Больше всего от ударов пострадали западные, северные и центральные регионы.
«Враг выбирал цели так, чтобы нанести как можно больший ущерб, поразив и электростанции, и сети, по которым электроэнергия передается потребителям. То есть сейчас в системе есть и недостаток электроэнергии, и недостаточно средств для ее передачи», — добавил замглавы ОП.
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Он подчеркнул, что спрогнозировать сроки прекращения ограничений потребления электричества сейчас сложно, но специалисты делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.
«В энергосистеме есть объекты, работу которых можно быстро возобновить, а есть такие, восстановление которых потребует нескольких месяцев. Поэтому энергетики сознательно ограничивают потребление электроэнергии путем введения почасовых и аварийных отключений», — детализировал Тимошенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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