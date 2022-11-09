В ОП рассказали, будут ли штрафы для бизнеса за чрезмерный свет — Finance.ua

В ОП рассказали, будут ли штрафы для бизнеса за чрезмерный свет Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Штрафы за чрезмерное потребление электроэнергии являются неуместным стимулом для бизнеса в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, украинский бизнес уже сейчас активно помогает энергетикам стабилизировать ситуацию с электроэнергией в стране: отключает рекламные экраны, холодильники, дополнительное освещение и даже переносит производство на ночные часы. Но все еще остаются предприятия, которые не прибегают к вышеперечисленным мерам экономии электричества.

«В любом случае, мы в диалоге с бизнесом и ОВА, и видим, как все больше компаний придерживается принципов разумного потребления. Штрафы — это неуместный стимул, ведь бизнес в стране должен работать и чувствовать поддержку власти, но в то же время и понимать, что стране нужно именно на данный момент», — отметил Тимошенко.

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По его словам, россияне продолжают бить по энергосистеме Украины, и за последний месяц они совершили пять массированных атак с помощью ракет и дронов. Больше всего от ударов пострадали западные, северные и центральные регионы.

«Враг выбирал цели так, чтобы нанести как можно больший ущерб, поразив и электростанции, и сети, по которым электроэнергия передается потребителям. То есть сейчас в системе есть и недостаток электроэнергии, и недостаточно средств для ее передачи», — добавил замглавы ОП.

Он подчеркнул, что спрогнозировать сроки прекращения ограничений потребления электричества сейчас сложно, но специалисты делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

«В энергосистеме есть объекты, работу которых можно быстро возобновить, а есть такие, восстановление которых потребует нескольких месяцев. Поэтому энергетики сознательно ограничивают потребление электроэнергии путем введения почасовых и аварийных отключений», — детализировал Тимошенко.

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