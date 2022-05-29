В ОП предлагают заморозить цену на газ для населения на период войны — Finance.ua

В ОП предлагают заморозить цену на газ для населения на период войны

Сегодня 13:02 — Личные финансы

В период войны цены на газ для населения должны остаться без изменений.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ сейчас анализируются и будут предложены на рассмотрение ВРУ. Основная цель разрабатываемого сейчас проекта — сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны» — говорится в сообщении.

Разницу между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом предприятиям теплокоммунэнерго будет компенсировать государство. Возможные варианты сейчас анализируются, сообщил замглавы ОП.

В субботу на этот счет состоялось селекторное совещание с участием руководителей НАК «Нафтогаз Украины», Минэкономики, Минрегионстроя, Ассоциации городов Украины, начальников областных администраций и мэров городов.

На сайте газоснабжающей компании «Нафтогаз» сообщается, что для сдерживания тарифов будет использована часть международной финансовой помощи для Украины.

Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ. Этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с Нафтогазом и погасить просроченную задолженность.

Справка Finance.ua:

10 мая Кабмином был одобрен законопроект, вводящий мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду, а также на газ и его распределение для всех категорий потребителей;

газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» с 1 июня установила новые цены на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Однако на тарифах для населения это не отразится.



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