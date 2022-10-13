В ОП озвучили ожидания от девятого пакета санкций ЕС против россии — Finance.ua

В ОП озвучили ожидания от девятого пакета санкций ЕС против россии Сегодня 11:47 — Казна и Политика

В ОП озвучили ожидания от девятого пакета санкций ЕС против россии

Европейский союз начал работу над девятым пакетом санкций против россии. Ограничения должны быть расширены и по отношению к Беларуси.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

«Поблагодарили за восьмой пакет, но уже работаем над девятым пакетом, а там должно быть все то, что не вошло в восьмой и предыдущие пакеты. От SWIFT до сих пор не отключены все российские и белорусские банки, особенно Газпромбанк», — заявил Жовква.

По словам замруководителя Офиса президента, также важно ограничить цену на российский газ или ввести запрет на его экспорт.

Среди других необходимых санкций Жовква назвал:

запрет захода европейских судов в порты россии;

запрет выдачи всех категорий виз русским гражданам.

Также замруководителя ОП отметил, что важно расширить санкции против беларуси. В настоящее время разговоры по этому поводу ведутся, и решается вопрос о введении ограничений против белорусских банковских систем.

«беларусь также в поле зрения — и нашем, и наших партнеров из ЕС», — добавил Жовква.

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