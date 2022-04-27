В ОП детализировали процедуру подачи заявки на возмещение утраченного имущества — Finance.ua

В ОП детализировали процедуру подачи заявки на возмещение утраченного имущества

Сегодня 13:33 — Казна и Политика

В случае повреждения вашего дома, квартиры или другого имущества, необходимо зарегистрировать заявку через «Дію» и обратиться в органы местного самоуправления или военную администрацию.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Если нет возможности зарегистрироваться через „Дію“, нужно напрямую подать заявку в органы местного самоуправления», — сказал он.

По словам заместителя руководителя ОП, после того, как регистрация будет завершена, необходимо обратиться в криминальную полицию для открытия уголовного производства по факту уничтожения или повреждения имущества.

«Сейчас правительством разрабатывается вопрос компенсации. Эксперты проводят визуальные осмотры поврежденных объектов», — отметил Тимошенко, добавив, что только в Киевской области разрушены более 2 тысяч зданий.

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Также Тимошенко отметил, что дорожники активно отстраивают разрушенные мосты и дороги в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях. В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах продолжается восстановление газо-, водо- и электроснабжения.

Также, по его словам, возобновляется автобусное и железнодорожное сообщение.

Напомним, ранее Тимошенко сообщила, что в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях деоккупировано более 900 населенных пунктов.

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