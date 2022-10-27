В ООН выразили «сдержанный оптимизм» относительно продления действия зернового соглашения — Finance.ua

В ООН выразили «сдержанный оптимизм» относительно продления действия зернового соглашения
Главный представитель Организации Объединенных Наций по вопросам помощи Мартин Гриффитс заявил, что он «сдержанно оптимистично настроен» относительно возможности продления действия зернового соглашения между Украиной и россией.
Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Гриффитс посетил москву вместе с высокопоставленным представителем ООН по торговле Ребеккой Гринспен в начале октября для обсуждения с российскими официальными лицами зернового соглашения.
«Мы стремимся, чтобы его как можно быстрее продлили. Это важно для рынка. ...И я все еще относительно оптимистично настроен, что мы этого добьемся. Мы упорно работаем», — сказал Гриффитс журналистам.
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ООН работает над продлением соглашения до года и упрощением совместных инспекций судов представителями ООН, Турции, россии и Украины. В частности, в ООН заявили, что сейчас есть задержка в прохождении инспекции относительно более 150 кораблей.
«Я думаю, что нам следует еще раз пересмотреть некоторые из этих (процедур), чтобы увидеть, можно ли их каким-то образом упростить», — сказал Гриффитс.
Официальный представитель ООН также предложил расширить экспортное соглашение, включив в него еще один порт — Николаев.
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