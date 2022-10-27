В ООН выразили «сдержанный оптимизм» относительно продления действия зернового соглашения — Finance.ua

В ООН выразили «сдержанный оптимизм» относительно продления действия зернового соглашения Сегодня 14:24

Главный представитель Организации Объединенных Наций по вопросам помощи Мартин Гриффитс заявил, что он «сдержанно оптимистично настроен» относительно возможности продления действия зернового соглашения между Украиной и россией.

Об этом сообщает « Голос Америки » со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Гриффитс посетил москву вместе с высокопоставленным представителем ООН по торговле Ребеккой Гринспен в начале октября для обсуждения с российскими официальными лицами зернового соглашения.

«Мы стремимся, чтобы его как можно быстрее продлили. Это важно для рынка. ...И я все еще относительно оптимистично настроен, что мы этого добьемся. Мы упорно работаем», — сказал Гриффитс журналистам.

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ООН работает над продлением соглашения до года и упрощением совместных инспекций судов представителями ООН, Турции, россии и Украины. В частности, в ООН заявили, что сейчас есть задержка в прохождении инспекции относительно более 150 кораблей.

«Я думаю, что нам следует еще раз пересмотреть некоторые из этих (процедур), чтобы увидеть, можно ли их каким-то образом упростить», — сказал Гриффитс.

Официальный представитель ООН также предложил расширить экспортное соглашение, включив в него еще один порт — Николаев.

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УНІАН По материалам:

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