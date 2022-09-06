В ООН рассказали, сколько агропродукции перевезли по «зерновому коридору» — Finance.ua

В ООН рассказали, сколько агропродукции перевезли по «зерновому коридору» Сегодня 20:21

По состоянию на 5 сентября в рамках черноморской зерновой инициативы из Украины было экспортировано более 2 миллионов тонн продовольствия.

Об этом сообщает ООН.

«По состоянию на 5 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 2 125 530 тонн. В целом было разрешено движение 197 судов — 107, прибывающих в украинские порты и 90 — выходящих из них», — отмечается в сообщении.

Кроме того, во вторник совместный координационный центр разрешил выйти из украинских портов шести судам с 87 442 тоннами зерна и других продуктов на борту.

Суда Irmgard (27,5 тыс. тонн пшеницы и 7 179 тонн кукурузы) и New Levant (26,5 тыс. тонн пшеницы) направятся в Турцию, а судно Queen Sara (11 тыс. тонн кукурузы) — в Египет.

Судно Vitis доставит в Италию 5,8 тыс. тонн масла, Ocmis Adventure отправится в Грецию с 4 862 тонн кукурузы, а судно Oris Princess — в Израиль с 4 510 тонн подсолнечного шрота.

Економічна Правда По материалам:

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