В ООН прогнозируют рекордный рост мировых расходов на импорт продовольствия — Finance.ua

В ООН прогнозируют рекордный рост мировых расходов на импорт продовольствия Сегодня 19:29 — Мир

В ООН прогнозируют рекордный рост мировых расходов на импорт продовольствия

Мировые расходы на импорт продовольствия в 2022 году возрастут на 10% до рекордных 1,94 трлн долларов. Это будет оказывать давление на самые бедные страны мира, которые, вероятно, смогли купить гораздо меньшие объемы.

Об этом свидетельствует прогноз ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

По данным ФАО, рост непропорционально сильно влияет на экономически уязвимые страны, и ожидается, что это продолжится в следующем году, даже несмотря на то, что общая ситуация с предложением сельскохозяйственной продукции несколько улучшится.

«Это тревожные признаки с точки зрения продовольственной безопасности», — говорится в прогнозе.

В ФАО отметили, что объемы импорта продовольствия в странах с низким доходом сократятся на 10%, поскольку их расходы за импорт продовольствия за год практически не изменились, что указывает на растущие проблемы с доступностью.

«Импортеры сталкиваются с трудностями при финансировании растущих международных расходов, что может означать конец их устойчивости к более высоким международным ценам», — говорится в прогнозе ФАО.

Мировые цены на продовольствие подскочили до рекордного уровня в марте после того, как россия вторглась в Украину, которая является ключевым производителем зерновых и масличных культур. И хотя с тех пор цены несколько снизились, они остаются выше прошлогодних уровней.

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