В Омане запустят первую цифровую валюту — Finance.ua

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В Омане запустят первую цифровую валюту

Сегодня 18:32Финтех и Карты
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В Омане запустят первую цифровую валютуВ Омане запустят первую цифровую валюту
Власти Омана работают над созданием первой цифровой валюты страны (CBDC).
Об этом сообщил директор Центрального банка Омана Салем Аль-Омари.
«Технологические разработки наших специалистов способствуют изменениям в секторе финансовых услуг, а цифровая трансформация Омана ускорилась во время пандемии, особенно в платежных и расчетных системах», — заявил директор Центрального банка Омана.
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Как сообщают журналисты издания Alarab, ранее в Омане криптовалюты воспринимались правительством с подозрением — все из-за колебаний стоимости и опасений по поводу их использования в отмывании средств и кибермошенничестве. Однако за последние 5 лет количество криптовалютных сделок в стране возросло почти в 5 раз.
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Именно из-за увеличения криптовалютного спроса решение ввести цифровую валюту в обращение, последовав примеру Ямайки и Бразилии, было однозначным. Так, недавно Центральный банк Ямайки официально признал цифровую валюту Jam-Dex (CBDC) законным платежным средством. Ямайка стала первой страной в мире, легализовавшей CBDC на законодательном уровне.

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По материалам: noworries
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