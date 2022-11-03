В октябре сумма продажи активов ликвидируемых банков составила почти 643 млн грн — Finance.ua

В октябре сумма продажи активов ликвидируемых банков составила почти 643 млн грн Сегодня 15:32 — Кредит&Депозит

В октябре сумма продажи активов ликвидируемых банков составила почти 643 млн грн

В течение октября в системе Prozorro.Продажи был проведен 181 аукцион по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Почти каждые пятые торги завершились успешно. В результате — сумма продажи активов за месяц достигла 643 млн грн.

Об этом пишет Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Так, в течение октября результативно состоялось 39 аукционов, лотами на которых были активы четырех ликвидируемых банков — ПАО «АКБ «Аркада», АО «КБ «Земельный капитал», ПАО «Проминвестбанк» и АО « Мегабанк ».

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Наиболее успешными с точки зрения уровня конверсии (соотношение цены продаж к оценочной стоимости) стали аукционы по продаже объектов недвижимости и транспортных средств ПАО « Проминвестбанк ». Средний уровень конверсии по результатам продаж 30 объектов недвижимости банка составил 180%. Два транспортных средства (лодки), которые находились на балансе банка, были реализованы с уровнем конверсии 146% к оценочной цене. В общей сложности сумма продажи активов банка за месяц составила почти 272 млн грн.

В то же время самая большая сумма продажи за месяц у ПАО «АКБ «Аркада» — 351 млн грн. В частности, 10 октября успешно прошел аукцион, лотом на котором стали имущественные права на объект недвижимости в центре столицы.

Кроме того, сумма продажи активов АО «КБ «Земельный капитал» — прав требования по кредитам юридических лиц — составляет почти 20 млн грн. И на сумму 0,03 млн грн были реализованы основные средства АО «Мегабанк».

В общей сложности, по результатам 39 успешных аукционов в октябре: за 18 лотов была получена оплата на сумму 480 млн грн, оплата еще за 21 лот на сумму 163 млн грн — ожидается.

Кроме того, от непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам в течение октября выручено 1,2 млн грн.

Напомним, средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.

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