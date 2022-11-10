В октябре денежная база сократилась на 0,8% до 734,4 млрд гривен — Finance.ua

В октябре денежная база сократилась на 0,8% до 734,4 млрд гривен Сегодня 11:35 — Казна и Политика

В октябре денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, сократилась на 0,8% до 734,351 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

С начала года денежная база выросла на 10,8% с 662,499 млрд гривен.

Денежная масса в октябре увеличилась на 2,3% до 2 329,634 млрд гривен, а с начала года выросла на 12,5% с 2 071,358 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в октябре вырос на 0,1% до 624,010 млрд гривен, а с начала года вырос на 7,4% с 581,011 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2021 году денежная база выросла на 11,2% с 595,993 млрд гривен до 662,499 млрд гривен.

Денежная масса в 2021 году увеличилась на 12% с 1 850,014 млрд гривен до 2 072,399 млрд гривен.

В 2020 году денежная база увеличилась на 24,8% с 477,491 млрд гривен до 595,993 млрд гривен.

В 2020 году денежная масса выросла на 28,7% с 1 438,311 млрд гривен до 1 850,471 млрд гривен.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.