В Офисе президента считают, что западные страны слишком медленно вводят санкции против рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Офисе президента считают, что западные страны слишком медленно вводят санкции против рф

Сегодня 16:14Казна и Политика
28
В Офисе президента считают, что западные страны слишком медленно вводят санкции против рфВ Офисе президента считают, что западные страны слишком медленно вводят санкции против рф
Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко считает, что западные страны слишком медленно вводят санкции против рф.
Об этом он сказал в эфире информационного марафона.
«Международные сообщества полностью проинформированы о ситуации в Украине. Их реакция не достаточна, санкционный пакет можно было налагать более активно и не растягивать во времени. Такое ощущение, что они хотят медлить как можно дольше. Это такой способ с россией поторговать нефтью и газом, а партнерам говорить: „Мы же с россией боремся, санкции налагаем. Терять деньги мы не хотим, поэтому как-нибудь будем пилить“», — сказал Лещенко.
В то же время, он отметил, что риск применения россией химического оружия до сих пор существует, ведь страна-агрессор пытается манипулировать фейками не только внутри своей страны, но и на международных площадках.
«То, что они пытаются это сделать на международных площадках, как раз настораживает, для этого должна быть какая-то причина, мы боимся, что, говорят наши американские партнеры, может быть применение химического оружия самой россии. Аргументом может быть использование технологии Украины», — сказал Лещенко.
После начала российского вторжения, цивилизованные страны ввели и продолжают вводить мощные экономические санкции против страны-агрессора. Ограничения касаются обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и т.д. В частности, курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза.
Более того, мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка России. Хотя некоторые международные компании все еще продолжают зарабатывать «кровавые деньги».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.