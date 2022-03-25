В Офисе президента считают, что западные страны слишком медленно вводят санкции против рф — Finance.ua

В Офисе президента считают, что западные страны слишком медленно вводят санкции против рф

Сегодня 16:14 — Казна и Политика

В Офисе президента считают, что западные страны слишком медленно вводят санкции против рф

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко считает, что западные страны слишком медленно вводят санкции против рф.

«Международные сообщества полностью проинформированы о ситуации в Украине. Их реакция не достаточна, санкционный пакет можно было налагать более активно и не растягивать во времени. Такое ощущение, что они хотят медлить как можно дольше. Это такой способ с россией поторговать нефтью и газом, а партнерам говорить: „Мы же с россией боремся, санкции налагаем. Терять деньги мы не хотим, поэтому как-нибудь будем пилить“», — сказал Лещенко.

В то же время, он отметил, что риск применения россией химического оружия до сих пор существует, ведь страна-агрессор пытается манипулировать фейками не только внутри своей страны, но и на международных площадках.

«То, что они пытаются это сделать на международных площадках, как раз настораживает, для этого должна быть какая-то причина, мы боимся, что, говорят наши американские партнеры, может быть применение химического оружия самой россии. Аргументом может быть использование технологии Украины», — сказал Лещенко.

После начала российского вторжения, цивилизованные страны ввели и продолжают вводить мощные экономические санкции против страны-агрессора. Ограничения касаются обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и т.д. В частности, курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза.

Более того, мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка России. Хотя некоторые международные компании все еще продолжают зарабатывать «кровавые деньги».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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