В Офисе президента считают, что западные страны слишком медленно вводят санкции против рф — Finance.ua

«Международные сообщества полностью проинформированы о ситуации в Украине. Их реакция не достаточна, санкционный пакет можно было налагать более активно и не растягивать во времени. Такое ощущение, что они хотят медлить как можно дольше. Это такой способ с россией поторговать нефтью и газом, а партнерам говорить: „Мы же с россией боремся, санкции налагаем. Терять деньги мы не хотим, поэтому как-нибудь будем пилить“», — сказал Лещенко.
В то же время, он отметил, что риск применения россией химического оружия до сих пор существует, ведь страна-агрессор пытается манипулировать фейками не только внутри своей страны, но и на международных площадках.
«То, что они пытаются это сделать на международных площадках, как раз настораживает, для этого должна быть какая-то причина, мы боимся, что, говорят наши американские партнеры, может быть применение химического оружия самой россии. Аргументом может быть использование технологии Украины», — сказал Лещенко.
После начала российского вторжения, цивилизованные страны ввели и продолжают вводить мощные экономические санкции против страны-агрессора. Ограничения касаются обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и т.д. В частности, курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза.
Более того, мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка России. Хотя некоторые международные компании все еще продолжают зарабатывать «кровавые деньги».