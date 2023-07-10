В Офисе президента пообещали решить проблемы долгов перед «зелеными» инвесторами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Офисе президента пообещали решить проблемы долгов перед «зелеными» инвесторами

Энергетика
19
В Офисе президента пообещали решить проблемы долгов перед «зелеными» инвесторами
В Офисе президента пообещали решить проблемы долгов перед «зелеными» инвесторами
В Офисе президента Украины планируется подключиться к решению проблемы многомиллиардных задолженностей перед предприятиями возобновляемой энергетики.
Об этом сообщает заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.
«Как-то цивилизованно будем решать, будем балансировать, реструктуризировать», — заявил Шурма.
Однако он не назвал сроки и детали реструктуризации.
Как известно, долг перед производителями «зеленой» энергии на начало мая 2023 года составляет 18,6 млрд грн.
Зеленый тариф этим предприятиям выплачивает государственный «ГарПок», получающий эти средства от госкомпании «Укрэнерго».
Недоплата госпредприятия «Гарантированный покупатель» производителям «зеленой» электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет всего 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.
Нацбанк отмечает, что из-за недополучения доходов, повреждения и потери мощностей ряд компаний «зеленой» энергетики не способны обслуживать свои долги.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.