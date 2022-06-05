В Одесскую область по реке прибудет первый контейнерный караван из-за границы — Finance.ua
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В Одесскую область по реке прибудет первый контейнерный караван из-за границы

Сегодня 16:35Казна и Политика
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Первый контейнерный караван уже скоро прибудет в речной порт Измаила (Одесская область). Караван следует в Украину из румынского города Констанца.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского Дунайского судоходства.
В конце мая в Румынии впервые был сформирован караван в составе самоходного судна «Капитан Ширков» и пяти барж. Его загрузили только на 50% импортным грузом. Караван прибудет в Измаил на следующей неделе.
Отмечается, что при блокаде украинских морских портов дунайский флот можно использовать более эффективно.
«Караваны с зерном, как правило, вынуждены совершать обратные переходы в балласте. В то же время контейнерные перевозки могут быть востребованы как для экспортных операций, так и для импортных», — говорится в сообщении.
По материалам: РБК-Україна
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