В Одессе в третий раз выставили на аукцион здания, изъятые за долги «Имэксбанка» — Finance.ua

В Одессе в третий раз выставили на аукцион здания, изъятые за долги «Имэксбанка» Сегодня 11:17 — Казна и Политика

В Одессе НБУ в третий раз выставил на открытые торги со стартовой ценой 45,5 млн грн комплекс зданий обанкротившегося «Имэксбанка» по просп. Тараса Шевченко общей площадью более 3 тыс. кв. метров.

Об этом говорится на странице аукциона на сайте Prozorro.Продажи

Отмечается, что Национальный банк Украины выставил на аукцион комплекс зданий общей площадью 3 тыс. 053 кв. м, расположенный по адресу: г. Одесса, просп. Шевченко, 8А. Перечень зданий и сооружений указан в Выписке из государственного реестра прав на недвижимое имущество, приведенной в документации к аукциону", — говорится в сообщении.

Продажа осуществляется на основании решения Правления НБУ об отчуждении от 23.05.2022 года № 244-рш и в соответствии с регламентом работы электронной торговой системы ProZorro.Продажи ЦБД2 по проведению электронных аукционов.

Стартовая цена лота 45 млн 533 тыс. грн, аукцион назначен на 17 августа.

НБУ уже дважды выставлял на открытые торги этот комплекс. Первый аукцион должен был состояться в июне, но не нашлось желающих приобрести имущество обанкротившегося банка. Второй раз комплекс зданий пытались продать в июле. Принять участие в торгах вызвались два ФЛП, но аукцион все же не состоялся.

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Укрінформ По материалам:

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