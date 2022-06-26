В Одессе на следующей неделе поднимется стоимость проезда в маршрутках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Одессе на следующей неделе поднимется стоимость проезда в маршрутках

Личные финансы
27
В Одессе повысится стоимость проезда в городских маршрутках со 2 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского городского совета.
«В связи с существенным повышением цен на горюче-смазочные материалы одесские перевозчики меняют цену проезда в городских маршрутных такси. Со 2 июля 2022 года проезд будет стоить 15 гривен», — говорится в нем.
Читайте также
Отмечается, что стоимость проезда в городском электротранспорте (трамвае, троллейбусе) не изменится.
С 22 июня в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 20:00. Соответствующий приказ подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Справка Finance.ua:

  • на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину возникли проблемы на рынке горючего. Это привело к появлению ряда вызовов для украинцев. В частности, огромные очереди на заправки. Но сейчас в разных городах Украины начала расти стоимость проезда в общественном транспорте;
  • жителей города Льва обязали платить 15 гривен за проезд в общественном автотранспорте уже со 2 июня;
  • жители Ивано-Франковска будут платить больше проезд в общественном транспорте уже с 16 июня.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.