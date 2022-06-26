В Одессе на следующей неделе поднимется стоимость проезда в маршрутках — Finance.ua

В Одессе на следующей неделе поднимется стоимость проезда в маршрутках Сегодня 09:33 — Личные финансы

В Одессе повысится стоимость проезда в городских маршрутках со 2 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского городского совета.

«В связи с существенным повышением цен на горюче-смазочные материалы одесские перевозчики меняют цену проезда в городских маршрутных такси. Со 2 июля 2022 года проезд будет стоить 15 гривен», — говорится в нем.

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Отмечается, что стоимость проезда в городском электротранспорте (трамвае, троллейбусе) не изменится.

С 22 июня в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 20:00. Соответствующий приказ подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Справка Finance.ua:

на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину возникли проблемы на рынке горючего. Это привело к появлению ряда вызовов для украинцев. В частности, огромные очереди на заправки. Но сейчас в разных городах Украины начала расти стоимость проезда в общественном транспорте;

жителей города Льва обязали платить 15 гривен за проезд в общественном автотранспорте уже со 2 июня;

жители Ивано-Франковска будут платить больше проезд в общественном транспорте уже с 16 июня.



Українські Новини По материалам:

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