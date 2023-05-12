В обход россии: ЕС планирует проложить интернет-кабель по Черному морю – FT — Finance.ua

В обход россии: ЕС планирует проложить интернет-кабель по Черному морю – FT Сегодня 19:34 — Технологии&Авто

В обход россии: ЕС планирует проложить интернет-кабель по Черному морю – FT

На фоне глобальных опасений по поводу российских атак на подводные кабели стало известно, что ЕС планирует прокладку новой артерии в Черном море. В ЕК отмечают, что проект призван улучшить связь с Кавказом, в том числе Грузией, и позволит снизить «зависимость региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через россию».

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на программный документ Еврокомиссии.

Потребность в таком Черноморском интернет-кабеле ЕС и Грузия обсуждали еще в 2021 году. Однако по информации источников FT, дополнительный импульс проекту придала война в Украине.

Ожидается, что проект по прокладке кабеля протяженностью 1100 км обойдется около 45 миллионов евро. Пока проект на стадии технико-экономического обоснования, и торги пока не открыты.

Возможность прокладки кабельного маршрута через Черное море изучает и базирующаяся в Великобритании компания Vodafone. Проект, рассматриваемый компанией, под названием Kardessa предусматривает соединение Украины с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем с Арменией, Казахстаном и далее с Азией по подземному маршруту, говорят источники издания.

Дэвид Макаллистер, член Европарламента и глава комитета по иностранным делам Европарламента, сказал, что Черноморский кабель является «флагманским проектом» и приоритетом для блока в регионе.

«Без [интернет-кабелей] не было бы ни видеоконференций, ни совместной исследовательской работы, ни Netflix. россияне тоже это знают», — говорит Макаллистер.

Вопросы о целесообразности и сроках реализации проекта остаются открытыми. В том числе в связи с тем, что россия продолжает использовать свои военные корабли в Черном море для ракетных ударов по Украине и блокировки портов.

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