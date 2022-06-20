В ОАЭ разработали самую дорогую NFT марку — Finance.ua

В ОАЭ разработали самую дорогую NFT марку

Сегодня 18:00 — Финтех и Карты

Почтовое отделение Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Post Group разработало самую дорогую в мире почтовую марку в честь 50-летия страны. Каждая физическая марка коллекции имеет свой NFT-аналог.

Как рассказал генеральный директор почтовой группы Абдул Аль Ашрам, в общей сложности запустят четыре коллекции марок.

Самая дорогая — «Золотая Джубилия 2021», которая стоит 2021 дирхам ($550) — каждая марка содержит 1 грамм золота. Остальные три коллекции относительно недороги и стоят около 250 дирхамов ($68) за каждую NFT-марку.

«Это безусловно часть более широкой стратегии и блокчейн станет ключом ко многим проектам в Emirates Post,» — подчеркнул Абдул Аль Ашрам.

Блокчейн стал важной частью бизнес-стратегии ОАЭ за последний год. Так, в некоторых отелях ОАЭ уже принимают оплату в криптовалютах, а VIP-недвижимость продают за биткоины. Многие преимущества в криптовалютном секторе Объединенных Арабских Эмиратов имеют женщины: в Абу-Даби будут предоставлять бесплатные крипто-домены всем проживающим там женщинам.

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