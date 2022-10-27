В новых часах Huawei Watch GT Cyber будет съемный экран — Finance.ua

В новых часах Huawei Watch GT Cyber будет съемный экран Сегодня 04:59 — Фондовый рынок

2 ноября состоится официальное мероприятие Huawei, на котором компания представит очередные новинки. В частности, будут представлены умные часы Watch GT Cyber, и сегодня появилось их официальное изображение.

Как видно по фото, это будут первые часы в стиле киберпанк. Съемный экран, свежий дизайн... Это пока все, что известно об ожидаемом гаджете.

Согласно слухам, часы получат те же характеристики, что и Watch GT3. Однако устройство должно быть очень интересным. Кстати, на этом мероприятии также должна быть представлена новая раскладушка Pocket S.

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