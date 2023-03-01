В новых авто появилась кнопка, которая поможет не превышать скорость: о чем речь — Finance.ua

В новых авто появилась кнопка, которая поможет не превышать скорость: о чем речь Сегодня 23:39 — Технологии&Авто

В новых авто появилась кнопка, которая поможет не превышать скорость: о чем речь

Технологии автомобильной безопасности развиваются быстрыми темпами, делая процесс вождения более безопасным и комфортным. В новых моделях авто есть кнопка, которая избавит от очень популярной категории штрафов.

Речь об усовершенствовании системы ограничения скорости. Издание Sante Plus рассказало, какие преимущества имеет кнопка ограничения скорости и когда на нее следует нажимать.

Кнопка ограничения скорости

Активировав кнопку «ограничения скорости», автомобиль не превысит установленный предел. Вы можете установить любой требуемый показатель. Это прежде всего мера безопасности во избежание случайного превышения скорости, разрешенной правилами дорожного движения. То есть больше не нужно будет бояться камер контроля, и вы точно не получите штраф. К сожалению, об этой кнопке водители часто забывают, а некоторые даже не подозревают о ее существовании.

Как работает ограничитель скорости

Водитель должен установить предел, который он не хочет превышать, используя элемент управления, обычно расположенный на левом рычаге или на руле.

Если показатель будет превышен, система пошлет звуковой или визуальный сигнал, и независимо от того, насколько сильно водитель хочет ускориться, будет контролировать поток топлива, который подает двигатель для поддержания указанной максимальной скорости.

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Эта система может быть отключена вручную или автоматически. Как правило, ограничитель скорости выключается автоматически из соображений безопасности, как только водитель тормозит, восстанавливает контроль над педалью газа или увеличивает скорость.

Кнопка ограничения скорости эффективна во время длительных поездок по автомагистрали или дорогам с небольшим трафиком.

Что означает оранжевый индикатор

Большинство индикаторов ограничения скорости имеют два цвета, указывающих на состояние системы. Индикатор горит оранжевым, когда система включена, но скорость еще не установлена. После выбора показателя светодиод станет зеленым.

Если приборная панель обнаружила проблему, индикатор останется оранжевым и не погаснет, пока она не будет решена. Если этот оранжевый индикатор долго горит, это сигнализирует об определенных неисправностях, например, перегорании предохранителя, неисправности переключателя тормозов или неисправности датчика скорости.

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Обозреватель По материалам:

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