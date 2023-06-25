В ноутбуки вернутся съемные аккумуляторы: новая директива ЕС — Finance.ua

В ноутбуки вернутся съемные аккумуляторы: новая директива ЕС Сегодня 05:50 — Технологии&Авто

В ноутбуки вернутся съемные аккумуляторы: новая директива ЕС

Когда-то во всех мобилках, ноутбуках и прочих девайсах были легкосъемные аккумуляторы. Однако сегодня ситуация настолько противоположна, что съемный аккумулятор используется как преимущество в маркетинге, например, в смартфоне FairPhone, пишет techtoday.in.ua

Благодаря парламенту ЕС индустрия портативной техники может снова вернуться во времена легкосменных батарей. В ЕС приняли новую директиву касательно аккумуляторов, которая запрещает несъемные аккумуляторы.

Последний пункт директивы запрещает батарейки, которые склеиваются вместе с корпусом гаджета. Такие аккумуляторы, если вообще можно заменить, лишь приложив значительные усилия.

В новом постановлении указано: «Портативные батареи должны быть разработаны таким образом, чтобы потребители могли легко вынуть и заменить их самостоятельно».

Это требование обязательно к выполнению через три с половиной года после того, как правила вступят в силу.

К сожалению, в текущей редакции директивы смартфоны и планшеты остаются вне поля зрения. Будущая норма эко-дизайна для мобильных телефонов и планшетов должна предоставить производителям возможность выбрать, разрешат ли они легкую замену батарее, соответствуют ли они определенным требованиям к производительности и долговечности. Также могут быть исключения для устройств, защищенных от проникновения воды.

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