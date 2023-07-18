В Норвегии Facebook и Instagram запретили отслеживание пользователей для рекламы — Finance.ua
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В Норвегии Facebook и Instagram запретили отслеживание пользователей для рекламы

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В Норвегии гигантам социальных сетей Facebook и Instagram скоро временно запретят отслеживать пользователей в интернете, чтобы нацеливать на них рекламу.
Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на приказ Норвежской службы защиты данных, пишет «Европейская правда».
Служба приказала американской технологической фирме Meta, материнской компании Facebook и Instagram прекратить показывать пользователям в Норвегии персонализированную рекламу на основе их активности в интернете и местонахождения.
Запрет вступит в силу с августа, согласно приказу, отправленному Meta 14 июля.
Рекламная практика Meta в Facebook и Instagram предусматривает «обработку очень личных и чувствительных персональных данных с помощью очень непрозрачных и навязчивых операций по мониторингу и профилированию», — объясняет норвежское агентство Datatilsynet.
Запрет так называемой персонализированной рекламы продлится три месяца, начиная с 4 августа.
Facebook и Instagram смогут показывать людям кастомизированную рекламу, но только на основе информации, указанной в разделе «О себе» в своих профилях.
Если компания Meta не выполнит распоряжение, ей грозят ежедневные штрафы в размере 1 миллиона норвежских крон (89 500 евро).
Временный запрет может быть отменен, если Meta найдет способ легально обрабатывать персональные данные и предоставит пользователям право отказаться от таргетированной рекламы, основанной на отслеживании, говорится в приказе.
Ограничения были введены после того, как 4 июля Суд Европейского Союза постановил, что Meta незаконно собирала данные людей, чтобы таргетировать на них рекламу без их прямого согласия на основе «законного интереса» фирмы.
По материалам:
Економічна Правда
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