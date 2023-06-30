В НКРЭКУ прокомментировали новые тарифы на электроэнергию для бизнеса — Finance.ua

В НКРЭКУ прокомментировали новые тарифы на электроэнергию для бизнеса Сегодня 10:15 — Энергетика

В НКРЭКУ прокомментировали новые тарифы на электроэнергию для бизнеса

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не ожидают существенного роста стоимости электроэнергии для бизнеса в связи с изменением ценовых ограничений на энергорынке.

Об этом в эфире Украинского радио сказала член НКРЭКУ Ольга Бабий.

«Тарифы для бизнеса не подняли, просто изменили предельные ограничения (прайс-кэпы. — Ред.). Если мы посчитаем, в течение суток, все 24 часа, как складывается цена каждый час, то значительного роста стоимости электроэнергии для бизнеса мы не ожидаем», — сказала она.

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Бабий добавила, что эти изменения позволят энергетическим компаниям, работающим в пиковые часы, формировать запасы топлива. Также это позволит импортировать электроэнергию в пиковые часы нагрузки, чтобы предотвратить отключения света.

Она отметила, что после изменения прайс-кэпов государственный Энергоатом продал свой ресурс на июль и значительного колебания цен не произошло.

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«Рост произошел в пределах 8−9%. То есть то, что НКРЭКУ вчера подняла тарифы — это не правда», — подчеркнула Бабий.

Напомним, на этой неделе НКРЭКУ установила новые предельные цены на оптовом рынке электроэнергии с 30 июня. Больше всего возросла верхняя предельная цена в вечерний пик потребления — с 19:00 до 23:00.

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