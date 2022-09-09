В Николаевской области восстановлены 1,6 тыс. объектов инфраструктуры — Finance.ua

В Николаевской области восстановлены 1,6 тыс. объектов инфраструктуры Сегодня 20:45

Общее количество восстановленных объектов на территории Вознесенского, Николаевского и Баштанского районов Николаевской области составляет около 1,6 тыс., сообщил заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко на брифинге в пятницу.

По его словам, общее количество разрушенных объектов инфраструктуры в области составляет около 7 тыс., среди них 4047 частных домов, 835 многоэтажек, 105 школ, 79 детских садов.

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Продолжается восстановление Харьковской области согласно стратегическому плану восстановления Украины, отметил замглавы ОП. При этом в свои дома уже вернулись более 80% жителей поселка Рогань на Харьковщине, добавил он.

Рассказывая о ходе работ, Тимошенко отметил, что в Запорожской области восстановлены сотни многоэтажек и частных домов, при этом в области разрушены 213 многоэтажек и 1601 частный дом. Количество разрушенных детских садов, вузов и заведений культуры превысило 100 объектов.

Замглавы ОП также сообщил, что в Житомирской области восстановлено 867 объектов инфраструктуры. Среди них 50 многоэтажек, 659 частных домов 28 школ, четыре вуза, 10 детских садов и заведений культуры, 13 заведений здравоохранения и несколько заведений спорта.

Кроме того, в Житомире, Коростене и других населенных пунктах области возобновлена работа котельных.

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