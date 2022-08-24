В Николаевской области из-за войны не работают 12 самых крупных предприятий — глава ОВА Сегодня 19:25 — Фондовый рынок

Как минимум 12 крупнейших предприятий Николаевской области пока не работают из-за вторжения войск российской федерации, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Что касается бизнеса, бизнес-активности и оборотных средств, то все очень плохо: не работает слишком много предприятий, по крайней мере 12 самых крупных, они не работают», — сказал он на брифинге в Медиацентре «Украина — Укринформ» во вторник.

В то же время глава ОВА отметил, что «из-за того что у нас (в Николаевской области. — Ред.) расположены воинские части (область — на втором месте в стране), наполнение бюджета у нас пока нормальное».

Кроме того, по словам Кима, аграрии Николаевской области уже собрали более 80% зерновых и сейчас планируют посевную кампанию.

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